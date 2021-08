Gaeta, rischia di annegare mente fa il bagno: giovane turista soccorsa in mare

Momenti di paura sono stati vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 agosto, sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove è stata soccorsa e tratta in salvo una giovane turista di origini irlandesi che stava rischiando di annegare in mare. Provvidenziale si è rivelato l’intervento dei bagnini e di un colonnello medico dell’esercito che le hanno salvato la vita.

Tutto è accaduto intorno alle 19: il mare era agitato e mentre la giovane era in acqua insieme ad un gruppo di amici, tutti originari di Dublino ed in vacanza nella città del Golfo, un’onda l’ha sbalzata facendole perdere i sensi e facendola finire con la testa sul fondo

Una scena che non è sfuggita allo sguardo dei bagnini dello stabilimento balenare che dopo essersi accorti di quanto stava accadendo si sono subito buttati in acqua riuscendo a recuperare la giovane portandola arriva. Nell’immediato è scattato anche l’allarme al 118; nel frattempo è intervenuto il colonnello medico che, libero dal servizio, si trovava in quel momento sulla spiaggia e che ha operato le manovre di rianimazione.

Dopo imprimo soccorso in spiaggia la giovane turista è stata trasportata presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia per tutti gli accertamenti del caso.