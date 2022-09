La fuga per evitare i controlli della polizia, in auto nascondeva una mazza da baseball

Nonostante il tentativo di fuggire per eludere i controlli, è stato fermato dalla polizia e nell’auto sulla quale viaggiava è stata trovata una mazza da baseball: per questo un uomo di 50 anni di origini napoletane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a Gaeta.

L’attività è stata condotta nel pomeriggio di ieri, martedì 20 settembre, dagli agenti del Commissariato di Gaeta che, impegnati in un normale servizio, mentre percorrevano via Lungomare Caboto hanno notato un’auto sospetta di colore nero il cui conducente, verosimilmente per eludere il controllo, alla loro vita ha subito rallentato la sua andatura prima di cercare, con una manovra repentina, di cambiare direzione di marcia.

Subito dopo però, gli agenti, a sirene accese, sono riusciti a raggiungere la vettura intimando l’alt al conducente. All’atto del controllo gli occupanti dell’auto sono apparsi vistosamente agitati non fornendo giustificazioni in merito alla loro presenza sul territorio. A seguito degli accertamenti eseguiti anche sul mezzo è stata così rinvenuta, nascosta nel bagagliaio, una mazza da baseball di colore nero con scritta “BAT” della lunghezza di 66 centimetri e con circonferenza 20 centiemtri.

Terminati i controlli, gli agenti hanno quindi denunciato il 50enne perché ritenuto responsabile di detenzione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.