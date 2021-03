Minacce ripetute alla ex moglie, poi le invia la foto di una pistola: 55enne denunciato

Durante la perquisizione domiciliare i militari di Gaeta hanno rinvenuto una pistola a salve con tappo rosso e 47 munizioni a salve. Nei giorni scorsi l'uomo era stato tratto in slavo proprio dai carabinieri dopo ever tentato il suicidio

Dopo aver ripetutamente e telefonicamente minacciato l’ex moglie le ha anche inviato una foto in cui era ritratta una pistola: un uomo di 55 anni è stato denunciato dai carabinieri a Gaeta. L’attività dei militari della locale Tenenza con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Santi Cosma e Damiano.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri, che hanno anche effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, hanno permesso di trovare una pistola a salve con tappo rosso (dello stesso modello di quella della foto inviata alla donna) e 47 munizioni a salve. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre per lui è scattata la denuncia.

Nei giorni scorsi, il 55enne era stato tratto in salvo dagli stessi carabinieri dopo aver tentato il suicidio per cause che, secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, erano da ricondurre sempre all’allontanamento da parte della moglie. In quella circostanza, solo il tempestivo intervento dei militari aveva permesso di scongiurare la tragedia con l’uomo che aveva tentato di togliersi la vita con un coltello, cercando anche di ingerire alcool e medicinali.