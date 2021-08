Gaeta: lite fra due uomini, intervengono i carabinieri. Scattano le denunce

Ha portato a due denunce l’intervento dei carabinieri a Gaeta per una lite tra due uomini. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, martedì 10 agosto, nella città del Golfo; a finire nei guai un 73enne ed un 42enne, entrambi del posto.

Secondo quanto ricostruito dai militari della locale Tenenza, la lite fra i due uomini è nata per futili motivi ma poi ha reso necessario anche l’arrivo dei carabinieri. Non solo, ma nel corso degli accertamenti i due litiganti sono stati trovati in possesso di un fucile da sub e di una catena ad anelli in acciaio che sono stati sequestrati. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per i reati di minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere.