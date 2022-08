Tragedia in mare: Marco Di Vozzo, 50 anni, annegato a Gaeta

E' Marco Di Vozzo, 50 anni, l'uomo annegato ieri nelle acque di Gaeta. Era originario e risiedeva a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Ma ieri, domenica 20 agosto, era andato a trascorrere una giornata al mare con i figli e altri amici sulla spiaggia delle Scissure, una delle più note e più belle della zona. E' entrato in mare per fare il bagno e purtroppo è stato inghiottito dalle onde. Non è ancora chiaro se il 50enne abbia accusato un improvviso malore mentre era in acqua o se sia stato trascinato dalle correnti. Nella giornata di ieri il mare era molto mosso.

L'uomo è stato soccorso e portato a riva e sul tratto di spiaggia sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari della Guardia costiera. Purtroppo però non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti per chiarire cosa sia accaduto.