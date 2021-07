Barche sotto costa sorprese e multate dalla capitaneria di porto di Gaeta

Continua, nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2021”, la vigilanza dei militari della Guardia costiera di Gaeta sulla sicurezza della navigazione e delle attività balneari e sulla regolarità di utilizzo degli arenili del litorale pontino. In particolare, sul litorale di Gaeta e Sperlonga,in seguito ad alcune segnalazioni arrivate da alcuni bagnanti, sono stati effettuati ieri mirati controlli in prossimità delle aree riservate alla balneazione.

I militari hanno elevato due sanzioni amministrative, per un totale di 500 euro di multa, ai proprietari di altrettante barche da diporto sorprese ad ancorare a pochi metri dalla battigia nella zona dei "Quaranta remi" a Gaeta. Una situaizone che poteva mettere seriamente a rischio l'incolumità dei bagnanti presenti. Le zone riservate prioritariamente alla balneazione, che i diportisti devono rispettare durante la stagione balneare sono, di norma, quelle ricomprese nella fascia di 200 metri dalla battigia, se in presenza di spiagge, e 100 metri dalle scogliere, se in presenza di coste rocciose o a picco sul mare. Il rispetto di queste distanze di sicurezza, riportate in tutte le ordinanze di sicurezza balneare delle Capitanerie di porto, consente di prevenire incidenti in mare.