Il nuovo pattugliatore Osum della Guardia di finanza fa tappa a Gaeta

Visita istituzionale del Prefetto di Latina Maurizio Falco al Pattugliatore Multiruolo P.04 Osum, l’unità ammiraglia della flotta navale della Guardia di Finanza, che dopo aver lasciato il 4 agosto la sede del cantiere navale Vittoria di Adria, ha intrapreso la prima crociera addestrativa e operativa che interesserà l’intera fascia costiera nazionale tra le quali Gaeta, storica sede della Scuola Nautica della Guardia di Finanza. La nave in questi giorni ha infatti ormeggiato presso i moli della Caserma Bausan, dove rimarrà fino al 5 settembre, quando salperà alla volta di Livorno.

Il Prefetto Falco, su invito del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Umberto Palma, si è recato a bordo del Pattugliatore Osum, per una visita istituzionale al fine di apprezzarne direttamente le capacità e potenzialità operative, e partecipare al Comandante e all’equipaggio, la vicinanza di tutte le Istituzioni.

Insieme al Prefetto hanno partecipato alla visita anche il Questore Michele Spina, e il Tenente Colonnello Michele Meola in rappresentanza del Comandante provinciale dei carabinieri. A ricevere le autorità anche il Comandante del Centro navale della Guardia di Finanza di Formia, generale Antonello Maggiore, il Comandante della Scuola Nautica del Corpo, colonnello Amedeo Antonucci, e il tenente colonnello Nicolino Vardaro, Comandate del Gruppo Aeronavale di Taranto, Reparto che ha in forza la nuova nave. Il Prefetto, ricevuto con gli onori di rito al suo arrivo a bordo, ha prima incontrato il Comandante dell’Osum, il tenente colonnello Rosario Vicedomini, e una rappresentanza del personale imbarcato. Poi le autorità sono state accompagnate in una visita completa a bordo, potendo apprezzare in prima persona le dotazioni, gli equipaggiamenti e le attrezzature che fanno dell’Unità un gioiello al servizio della sicurezza pubblica in mare e che la rendono una “piattaforma multifunzionale”, particolarmente performante e tecnologicamente all’avanguardia.

La nuova unità, che costituisce la Nave Ammiraglia del Corpo, sarà chiamata a coordinare le attività di prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare e degli altri traffici illeciti via mare, in sinergia con le diverse componenti operative ed investigative della Guardia di Finanza e tutti gli altri attori istituzionali nazionali e sovranazionali, assicurando, così, un notevole potenziamento delle capacità di proiezione operativa per il contrasto dei fenomeni illeciti che attentano la sicurezza delle frontiere marittime del Paese e dell’Unione europea, anche nell’ambito di operazioni internazionali in cui il Corpo è presente ormai da decenni.