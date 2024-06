Fermato dai carabinieri, guidava un'auto presa a noleggio che non era stata restituita

E' stato sorpreso alla guida di un'auto presa a noleggio da un uomo residente in provincia di Caserta che non era mai stata restituita. Durante un normale controllo della circolazione stradale i carabinieri hanno fermato il conducente di un'auto, 32enne albanese residente a Gaeta e hanno proceduto alla verifica dei titoli di guida, dell'assicurazione e della carta circolazione del veicolo che stava guidando.

Dai primi accertamenti è emerso che sull'auto pendeva una denuncia di appropriazione indebita. Un altro uomo residente nel comune di Maddaloni aveva infatti stipulato un contratto di noleggio nel mese di gennaio con la società proprietaria ma non aveva più restituito la vettura, rendendosi inottemperante.

Accertati i fatti, i carabinieri della tenenza di Gaeta hanno proceduto alla denuncia del cittadino albanese, sul quale tuttavia sono ancora in corso ulteriori verifiche. Si dovrà infatti capire se l'uomo fosse già a conoscenza del fatto che l'auto che guidava era stata oggetto di denuncia. In questo caso rischierebbe di essere denunciato non per appropriazione indebita ma per ricettazione.