Senza fissa dimora e con oggetti rubati si erano sistemati in un sito militare dismesso

Si erano sistemati in un sito militare dismesso e sono stati trovati in possesso di oggetti provento di furto. I carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno denunciato in stato di libertà tre uomini, tutti senza fissa dimora e con precedenti: si tratta di un 51enne, un 53enne ed un 35enne originari rispettivamente di Capua, Marano di Napoli e Frosinone per occupazione abusiva di una struttura militare dismessa sita a Gaeta e per essere stati trovati in possesso di una pistola ad aria compressa completa di caricatore priva di tappo rosso, due coltelli con lama di 19 e 12 centimetri e una maschera in lattice.

I primi due sono stati segnalati anche per aver violato il divieto di soggiorno a Gaeta mentre il 35enne per ricettazione essendo stato trovato in possesso di una carta di credito oggetto di precedente furto ai danni di un uomo 70enne di Formia.