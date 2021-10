Un ordigno della seconda guerra mondiale rinvenuto sulla spiaggia a Gaeta, fatto brillare

E’ stato fatto brillare oggi l’ordigno bellico rinvenuto sulla spiaggia a Gaeta una settimana fa. Lo scorso venerdì 22 luglio, infatti, un frequentatore della spiaggia ha segnalato la presenza di un presumo ordigno bellico in prossimità della battigia in località “Il Ninfeo”.

Le prime attività di verifica sono state condotte dal personale militare della Capitaneria di porto di Gaeta, a cui è stato prontamente segnalato l’accaduto, ed è stata attivata subito la prevista procedura operativa informando anche la Prefettura competente al coordinamento delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica a terra. In via precauzionale, la Capitaneria di Porto ha anche mandato un’apposita ordinanza di polizia marittima che ha interdetto la pubblica fruizione dello specchio acqueo antistante l’arenile.

Questa mattina, a distanza di una settimana quindi, sotto il coordinamento della Prefettura, i militari del 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, coadiuvati dal personale della Guardia costiera, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno provveduto al brillamento dell’ordigno, rivelatosi essere una mina antiuomo risalente alla seconda guerra mondiale.

E’ stato così possibile restituire alla pubblica fruizione il tratto di costa interessato ed il prospiciente specchio acqueo.