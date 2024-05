Incidente sulla Flacca per tre campionesse di pattinaggio su ghiaccio in ritiro con la Nazionale

Incidente questa mattina a Gaeta lungo la via Flacca. Coinvolte tre giovani pattinatrici sul ghiaccio che erano in ritiro con la Nazionale al centro Coni di Formia. Le ragazze, durante un allenamento in bicicletta, mentre percorrevano l'arteria in direzione Sperlonga, hanno perso l'equilibrio e sono cadute a terra.

Molta paura ma per fortuna le tre atlete, campionesse italiane di pattinaggio su ghiaccio e tre le prime al mondo nel ranking mondiale, non hanno riportato gravi conseguenze ma solo lievi escoriazioni sul corpo. Tutte sono state medicate e sottoposte alle prima cure da parte dei sanitari del 118, intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente insieme una pattuglia dei carabinieri di Formia che sta svolgendo i rilievi.