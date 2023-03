Lite in strada degenera: un uomo colpito da due giovani con pugni sul volto

Una lite in strada degenerata e un uomo medicato in ospedale con 25 giorni di prognosi. E' successo nel comune di Gaeta, dove i carabinieri della tenenza locale hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 23 e 25 anni, un italiano e cittadino rumeno, ritenuti responsabili di aver aggredito un 43enne di Gaeta.

Alla base del diverbio, poi sfociato in una colluttazione, ci sarebbero futili motivi ma le ragioni dell'aggressione sono ancora al vaglio dei carabinieri. Ad avere la peggio è stato comunque il 43enne, percosso e colpito ripetutamente al volto dagli altri due tanto da avere una prognosi di 25 giorni. E' stata la vittima a denunciare l'accaduto e a rivolgersi ai carabinieri, che hanno poi identificato i responsabili delle lesioni.