Lite tra due coppie campane: scoppia la rissa allo stabilimento balneare di Gaeta

Per i quattro protagonisti è scattato il foglio di via obbligatorio del questore

Hanno cominciato a litigare per futili motivi e dalle parole grosse sono arrivati alla meni. E' accaduto ieri, domenica 4 luglio, in uno stabilimento balneare di Gaeta. Protagoniste due coppie provenienti dalla Campania. Sul posto sono arrivati proprio durante la lite i poliziotti del commissariato locale, allertati da una telefonata al 113 che segnalava una rissa.

I quattro sono stati prontamente bloccati e perquisiti per verificare che non fossero in possesso di armi. Uno di loro è stato trovato con mezzo grammo di metanfetamina ed è stato segnalato alla locale Prefettura.

Inoltre, tutti e quattro sono risultati noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali e di polizia e a a loro carico è scattato quindi il foglio di via obbligatorio disposto dal questore di Latina, con il divieto di fare ritorno nel comune di Gaeta per i prossimi tre anni.