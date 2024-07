Spiaggia occupata abusivamente: scattano i primi sequestri di ombrelloni e lettini

Occupazione abusiva della spiaggia con attrezzature da noleggio. Succede ancora a Gaeta, a Serapo, dove si sono concentrati i controlli della capitaneria di porto coordinati dal comandante Biagio Mauro Sciarra. I militari hanno effettuato una serie di verifiche sul litorale anche con l'impiego di personale in abiti civili e tenuta da mare appartenente alla sezione di polizia giudiziaria della guardia costiera.

Al termine di un'attività di appostamento, è stata accertata l'occupazione abusiva dell'arenile da parte del titolare di un'attività di noleggio. I militari hanno quindi proceduto alla rimozione di 13 ombrelloni e 10 lettini da spiaggia che erano già stati posizionati in modo autonomo su tratto di spiaggia di poco meno di 100 metri metri quadrati, in prima e seconda fila ossia prossimi alla battigia. La posizione del titolare è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria mentre le procedure amministrative saranno avviate dal Comune di Gaeta.

Il capo del xompartimento marittimo di Gaeta coglie l’occasione per ricordare che in caso di reale pericolo in mare è sempre attivo, sull’intero territorio nazionale, il

numero 1530 e per il Lazio il numero numero unico 112 confidando nel buon senso e nell’attenzione verso il rispetto delle regole di sicurezza balneare, della navigazione e dell’ambiente marino e costiero.