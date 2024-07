Barca in avaria al largo di Gaeta: cinque persone in preda al panico messe in salvo dalla guardia costiera

Una barca in avaria a circa 9 miglia da Punta Stendardo ha fatto scattare ieri sera, intorno alle 19, i soccorsi della guardia di costiera di Gaeta. A bordo dell'imbarcazione da diporto c'erano cinque persone, alcune delle quali, per la situazione di pericolo, erano in preda ad attacchi di panico, una circostanza che ha reso la situazione ancora più critica.

La motovedetta Cp856 della guardia costiera è riuscita a raggiungere il natante in difficoltà e ha immediatamente provveduto a trasbordare le persone emotivamente traumatizzate per trasportarle in sicurezza a terra. Una volta garantita la sicurezza dei passeggeri, l'equipaggio ha prestato poi assistenza tecnica all'imbarcazione, accompagnandola durante le operazioni di rientro nel porto di Gaeta.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di risolvere una situazione di emergenza senza ulteriori complicazioni, garantendo la sicurezza e il

benessere delle persone coinvolte. La guardia costiera di Gaeta ringrazia il personale per la professionalità e l'efficienza dimostrate durante l'operazione di soccorso e ricorda al contempo a tutti i diportisti l'importanza di segnalare qualsiasi situazione di emergenza in mare.