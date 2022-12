Incidente a bordo di un peschereccio, soccorso lampo della guardia costiera: salvato un marittimo

Intorno alle 14 di oggi, 1 dicembre, la sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta ha ricevuto una chiamata di soccorso via radio da parte di un motopeschereccio appartenente alla marineria locale. Il comandante segnalava l'infortunio di un membro dell'equipaggio durante le fasi di salpamento delle reti nel corso dell’ordinaria attività di pesca.

In base alle prime informazioni è emersa la gravità della situazione e la necessità di un immediato intervento di soccorso. La sala operativa ha quindi allertato il 118 e ha imbarcato il personale sanitario sulla motovedetta CP2112. Contestualmente è stato attivato anche il Centro internazionale radio medico, deputato al servizio di telemedicina per il personale di mare. Il mezzo della capitaneria si è diretto al punto della segnalazione, a circa 2 miglia dal litorale antistante S.Agostino. Raggiunto e affiancato il peschereccio, la motovedetta ha consentito il passaggio dei sanitari sull’unità navale soccorsa per prestare le prime cure al marittimo infortunato, a sua volta trasportato poi in porto dove lo attendeva un'ambulanza. Al momento dell’arrivo in banchina il marittimo, di nazionalità indonesiana, era cosciente, poi è stato trasferito prontamente all'ospedale di Formia.

Le operazioni si sono concluse in poco meno di un’ora dalla prima segnalazione grazie alla tempestività e alla sinergia del personale della Guardia Costiera e del servizio 118. La Capitaneria di porto ha poi avviato le attività di indagine per ricostruire la dinamica dei fatti e le circostanze che hanno causato l’infortunio.