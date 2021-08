Gaeta, batte la testa sul fondo e perde i sensi: giovane turista soccorsa in mare

Momenti di paura sono stati vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 agosto, sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, dove è stata soccorsa e tratta in salvo una giovane turista di origini irlandesi che stava rischiando di annegare in mare. Provvidenziale si è rivelato l’intervento dei bagnini e di un colonnello medico dell’esercito che le hanno salvato la vita.

Tutto è accaduto intorno alle 19: il mare era agitato e mentre la giovane era in acqua insieme ad un gruppo di amici, tutti originari di Dublino ed in vacanza nella città del Golfo, un’onda l’ha sbalzata facendole sbattere la testa sul fondo e facendole perdere i sensi.

Una scena che non è sfuggita allo sguardo dei bagnini dello stabilimento balenare che dopo essersi accorti di quanto stava accadendo si sono subito buttati in acqua riuscendo a recuperare la giovane portandola arriva. Nell’immediato è scattato anche l’allarme al 118; nel frattempo è intervenuto il colonnello medico che, libero dal servizio, si trovava in quel momento sulla spiaggia e che ha operato le manovre di rianimazione.

Dopo imprimo soccorso in spiaggia la giovane turista è stata trasportata presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia per tutti gli accertamenti del caso.