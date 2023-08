Controlli straordinari nel sud pontino: 500 persone identificate, 250 veicoli fermati

Continua l'attività di controllo del territorio da parte del personale dei commissariato di polizia e degli equipaggi del reparto Prevenzione crimine del Lazio. Nel corso delle giornate di giovedì e venerdì e anche nella mattinata di oggi, sabato 19 agosto, il servizio ha riguardato in particolare i comuni di Gaeta e Sperlonga dove è stata messa in campo un'attività di controllo straordinario.

Nel corso dell'attività sono state identificate complessivamente 514 persone, controllati 253 veicoli e ispezionati quattro esercizi commerciali. Effettuati sulle strade 21 posti di blocco, che hanno portato al sequestro di oggetti atti ad offendere e di alcune quantità di sostanze stupefacenti, situazioni per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi. Molti dei controlli hanno riguardato anche soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica o già gravati da precedenti penali. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni in diverse aree della provincia pontina.