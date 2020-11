Si lancia con il deltaplano ma finisce su una parete rocciosa: un ragazzo salvato dai vigili del fuoco

Si era lanciato con un deltaplano ma è finito su una parete rocciosa in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. I vigili del fuoco del comando provinciale di Latina sono intervenuti questa mattina, 9 novembre, al confine dei comuni di Gaeta e Sperlonga per soccorrere un ragazzo di 27 anni originario della provincia di Frosinone. Il giovane era in buono stato di salute ma si trovava in evidente difficoltà sulla parete rocciosa.

Ha quindi lanciato l'allarme e sul posto, oltre alla squadra operativa, è arrivato anche il Drago VF125 dal Reparto Volo di Ciampino.

Il velivolo, dopo aver sorvolato la zona è riuscito ad effettuare il recupero e a consegnare lo sfortunato ragazzo al personale del 118 a scopo precauzionale.