Stalking, divieto di avvicinamento per il 27enne arrestato dalla polizia

E' attualmente libero da misure di detenzione e con il solo divieto di avvicinamento alla persona offesa il ragazzo di 27 anni di Gaeta, che era stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di polizia.

Il legale del giovane, l'avvocato Mauro Improta, precisa però che il ragazzo non era stato mai posto agli arresti domiciliari. "E' stato arrestato il 31.08 e il 01.09 è stato portato davanti al magistrato di Cassino con la contestazione dell'evasioni dagli arresti domiciliari - spiega l'avvocato - Si precisa che il 31.08, era già stata svolta altra udienza direttissima per lo stesso ragazzo, dove si era contestato l'oltraggio a pubblico ufficiale (337 c.p.) e la violazione dell'ordine del giudice di avvicinamento alla persona offesa (387 bis). In tale udienza il magistrato metteva in libertà il ragazzo senza applicare nessuna nuova misura restrittiva.

In data 31.08, a dire dei carabinieri, il ragazzo veniva arrestato per evasione dagli dagli arresti domiciliari e portato nuovamente dinanzi al magistrato per il rito direttissimo. In data 01.09, il magistrato, ascoltata la relazione degli agenti, che avrebbero a loro dire, arrestato il ragazzo in quanto evaso dagli arresti domiciliari, ha potuto solo constatare che lo stesso aveva compiuto una unica violazione e cioè quella di passare sotto l'abitazione della persona offesa, non consentita in quanto la settimana precedente era stato attinto da una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa".

"Il giudice - spiega ancora il legale - ha convalidato l'arresto, ma ha liberato il ragazzo in quanto lo stesso mai era stato posto agli arresti domiciliari.

Resta comunque valida nei suoi confronti il provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa applicato in data 18.08.2023 dal Gip di Cassino".