Denunciato da una ragazza per atti persecutori: divieto di avvicinamento e braccialetto antistalking

Ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico antistalking. Il destinatario del provvedimento eseguito dagli agenti di polizia del commissariato di Gaeta è un 27enne del sud pontino.

La misura è stata adottata su decizione del gip del tribunale di Cassino al termine di un'attività investigativa coordinata dalla procura. Il giovane è infatti ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una ragazza. L'indagine è partita dalla denuncia della vittima, oggetto delle attenzioni morbose del 27enne sfociate in una vera e propria azione persecutoria che aveva messo a rischio l'integrità psico fisica della giovane.

Gli agenti nel corso dell'attività investigativa hanno raccolto un corposo quadro indiziario che ha spinto la procura di Cassino a chiedere al tribunale la misura del divieto di avvicinamento, che è stata eseguita a carico dell'indagato con l'applicazione braccialetto elettronico antistalking.

Nel pomreiggio di ieri è stata inoltre notificata, nella casa circondariale di Cassino, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Varese per 28enne residente nel comune di Gaeta, nell’ambito di un procedimento penale incardinato dall'autorità giudiziaria per reati connessi allo spaccio di stupefacenti. A carico del 28enne il 3 agosto scorso. era stato già eseguito, dai poliziotti di Gaeta, un decreto di fermo.