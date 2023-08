Stalking: viola il divieto di avvicinamento alla vittima e viene arrestato, poi evade dai domiciliari

Lo scorso 18 agosto, dopo la denuncia di una donna, gli era stata notificata dagli agenti di polizia di Gaeta un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico antistalking. Ma dopo pochi giorni, nella serata del 30 agosto, l'uomo ha violato il divieto che gli era stato imposto ed è finito agli arresti. E' poi evaso ed è stato di nuovo arrestato anche per evasione.

Il destinatario del provvedimento è un 27enne del sud pontino che era stato denunciato da una donna per atti persecutori tanto da minare l'integrità psico fisica della vittima. Dopo l'applicazione del braccialetto elettronico, l'uomo però non si è dato per vinto e ha continuato a molestare la ragazza. Nella giornata di mercoledì infatti si è presentato di nuovo nei pressi della sua abitazione violando tutte le prescrizioni che gli erano state imposte e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati.

Dopo gli accertamenti di rito dunque è stato dichiarato in arresto dagli agenti di polizia di gaeta e, come disposto dal pm di turno presso la procura di Cassino, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Neanche l'arresto tuttavia lo ha fermato. Il 27enne infatti dopo poche ore è evaso ed è stato successivamente rintracciato dalla squadra volante e arrestato per evasione in attesa del giudizio per direttissima che si terrà domani, 1 settembre.