Sicurezza e controlli itineranti con la stazione mobile dei carabinieri

Una stazione mobile dei carabinieri per garantire sicurezza e prossimità ai cittadini. Si tratta di un presidio tempoaneao predisposto dal comando provinciale di Latina, che garantirà un servizio di controllo itinerante soprattutto nei luoghi di maggior ritrovo dei giovani. Il servizio parte dal centro di Gaeta e arriverà poi a toccare le altre località della provincia pontina.

Il presidio contribuirà a coadiuvare le unità già presenti su tutto il territorio laziale e avrà il compito di fornire informazioni utili sull'attività dell'Arma o di ricevere segnalazioni di eventuali reati o di persone sospette. Le stazioni mobili sono infatti allestite e organizzate per acquisire sul posto ogni tipo di segnalazione e denuncia riguardante episodi che possono costituire una minaccia per la sicurezza. "La possibilità offerta al cittadino di effettuare una denuncia sul posto, senza doversi recare in una caserma, oltre a dare una risposta pronta ed efficace a chi ne ha bisogno - spiega l'Arma in una nota - ottimizza e migliora la qualità del servizio offerto dalla Benemerita, consentendo ai militari dell’Arma sia l’immediatezza nell’intervento sia una più efficace attività di prevenzione.Questa iniziativa in particolare ha l'obiettivo di rafforzare il senso di sicurezza nei cittadini, in particolar modo nei fine settimana e nelle due fasce orarie:quella serale, che vede una maggiore presenza di famiglie, e quella notturna durante la movida". Nelle fasi di avvio l'iniziativa ha già incontrato il gradimento di cittadini e famiglie che si sono avvicinate incuriosite alla stazione mobile.