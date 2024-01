Casa vacanza in affitto a Gaeta: una turista versa il denaro ma l'appartamento non esiste

La pubblicità su un sito internet di una casa vacanza a Gaeta ha attirato l'attenzione di una ragazza di 20 anni di Fiumicino. La giovane, attirata dalla vantaggiosa proposta economica, ha versato una somma di denaro richiesta pensando di dare la caparra per la locazione dell'appartamento in cui trascorrere le vacanze della scorsa estate: 210 euro.

Peccato che la casa vacanza fosse una bufala. La ragazza però lo ha scoperto solo dopo aver versato il denaro. Dell'appartamento infatti non c'era traccia. L'offerta di locazione pubblicata su un social network ha però consentito ai carabinieri di risalire all'identità dei truffatori attraverso una meticolosa attività di indagine. Una denuncia a piede libero per il reato di truffa è scattata a carico di due italiani, un 35enne e un 23enne, entrambi residenti in provincia di Crotone e con numerosi precedenti specifici alle spalle.