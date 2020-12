Era positivo al covid ma viene sorpreso dai carabinieri alla guida di un'auto: denunciato

Il 20 dicembre era stato fermato a Gaeta alla guida della propria auto, ma risultava in realtà sottoposto all'obbligo della quarantena domiciliare perché positivo al covid. L'uomo aveva tentato di giustificarsi spiegando di essersi allontanato dalla sua abitazione per dirigersi all'ospedale di Formia per necessità mediche urgenti.

Le verifiche dei carabinieri però hanno consentito di accertato che l'uomo, 46 anni, non era mai arrivato in ospedale. I militari lo hanno quindi denunciato in stato di libertà per aver violato le prescrizioni per il contenimento del covid.