Il giallo della morte di Gianmarco Pozzi e quelle tracce di Dna trovate sulla carriola

Era l’estate del 2020 quando la notizia della morte di Gianmarco Pozzi sconvolse la comunità dell’isola di Ponza e non solo. Ora, a oltre tre anni, potrebbe arrivare una svolta nelle indagini sul giallo della scomparsa del 28enne ex campione di kick boxing romano e buttafuori ritrovato senza vita sull’isola il 9 agosto.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera sarebbero state acquisite due tracce di dna trovate su una carriola ritrovata nell'area in cui è stato rinvenuto il corpo del ragazzo, incastrato in una intercapedine tra due edifici, e che potrebbe essere stata usata per trasportare il copro del ragazzo. La carriola era stata scoperta in un modo incredibile dal padre del ragazzo, che ogni anno, in occasione della festa di San Pietro e Paolo, fa una sorta di pellegrinaggio sull’isola di Ponza.

Il mezzo è stato esaminato dagli esperti del Ris dei carabinieri. Al momento l'indagine non vede nessun indagato, ma la carriola e le tracce potrebbero segnare una svolta attesa da oltre tre anni dalla famiglia del 28enne.

La procura di Cassino indaga per omicidio volontario. I legali dei familiari di Pozzi, gli avvocati Fabrizio Gallo e Marco Malara, hanno presentato agli inquirenti una lista di persone con le quali comparare il Dna trovato. Si tratta di persone con cui il 28enne ha avuto dei rapporti nel periodo in cui ha lavorato a Ponza come buttafuori.