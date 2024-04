Incidente in auto per Giani Petrucci, l’ex sindaco ricoverato in ospedale

Grave incidente stradale per l’ex sindaco di San Felice Circeo, Gianni Petrucci. L’uomo, 78 anni e attuale presidente della Federbasket, era con la moglie quando la loro auto è finita fuori strada. Soccorso è stato portato in ospedale trasportato con l'eliambulanza al San Camillo, mentre la donna al Policlinico Tor Vergata, per lei solo contusioni

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile Erano da poco passate le 17 quando, come riporta RomaToday, l'ex presidente del Coni è finito fuori strada in via Colle Pereto mentre era alla guida della sua Maserati, terminando la propria corsa all'interno di un bosco, contro degli alberi. Raggiunti in fondo al precipizio e soccorsi, sono stati entrambi portati in ospedale.

Per liberarli si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Petrucci, che è stato sindaco di San Felice Circeo dal 6 maggio 2012 al 12 giugno 2017 dei due feriti è quello apparso da subito in condizioni più gravi; stabilizzato, sarebbe stato sottoposto ad un tac. La situazione viene definita sotto controllo.

In serata, la Federazione Italiana Pallacanestro, in una nota dopo l'incidente che ha coinvolto il presidente Giovanni Petrucci, ha reso noto "che il presidente è attualmente ricoverato presso l'ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti".