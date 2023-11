Violenza sulle donne: il flash mob in centro e le altre iniziative per il 25 novembre

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche Latina e la provincia pontina si mobilitano per dire di “no” alla violenza di genere. Il questore Raffaele Gargiulo in uno degli incontri con gli studenti che ci sono stati questa settimana ha parlato di una denuncia al giorno da parte di donne, per maltrattamenti, abusi o stalking dall’inizio del 2023 nella provincia pontina. Numeri allarmanti che non possono però rimanere solo numeri, che spingono a una riflessione ma che necessitano di una risposta concreta subito, non domani perché potrebbe essere troppo tardi.

Il flash mob in centro

Nel pomeriggio, alle 17, è in programma in piazza del Popolo il flash mob intitolato “Una rete contro la violenza” organizzato dal gruppo di lavoro composto dalle consigliere comunali, che ha esaminato le proposte ricevute da cittadini, associazioni ed enti. Sono previste rappresentazioni e dimostrazioni artistiche, ma ci saranno anche momenti di riflessione sul femminicidio, coreografie, musiche e letture da parte di studenti, artisti, rappresentanti di associazioni e di istituzioni. Nel corso dell manifestazuone interverranno anche la sindaca di Latina Matilde Celentano e il presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero.

Le altre iniziative

Intanto nel pomeriggio di ieri al teatro D’Annunzio c’è stato il concerto della Fanfara dei Carabinieri di Roma; in un’iniziativa promossa dal Comando provinciale dei carabinieri di Latina con il sostegno di Centro Donna Lilith e Unindustria Latina. A fare gli onori di casa il comandante provinciale Cristian Angelillo, il presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo e la presidente del Centro Donna Lilith Francesca Innocenti. All’importante evento hanno partecipato le autorità cittadine e provinciali tra cui,il prefetto Maurizio Falco, il questore Raffaele Gargiulo e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Giovanni Marchetti. Inoltre, dopo ieri, anche oggi due caserme, tra cui quella del Comando provinciale di Latina, saranno illuminate di arancione per dire “no” alla violenza di genere. Un’iniziativa, quella realizzata nell’ambito del progetto sottoscritto con Soroptimist International, che rientra in un calendario di appuntamenti organizzati dal Comando provinciale dei carabinieri. Nella giornata del 23 novembre, infatti, presso la stazione di Sabaudia è stata inaugurata un’altra “Stanza tutta per sé”, un luogo protetto allestito in modo che una donna possa sentirsi a proprio agio nel denunciare situazioni di abuso o violenza, accolta da personale specializzato dell’Arma

Anche la Questura ha organizzato una serie di iniziative nella settimana in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne nell’ambito della campagna permanente della polizia “…Questo non è amore”. La Questura si è rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori nel corso di due diversi appuntamenti che si inseriscono nel filone dell’importante lavoro sulla prevenzione; il primo all’istituto Einaudi-Mattei e poi al liceo Grassi durante i quali i ragazzi hanno avuto l’occasione di parlare con dei professionisti. L’obiettivo è proprio quello di prevenire con maggiore efficacia episodi di violenza, di offrire alle donne maltrattate il supporto di operatori specializzati, nonché agevolare il contatto diretto con potenziali vittime. Inoltre oggi al centro commerciale Latina Fiori, sarà presente uno stand informativo della polizia, con personale qualificato della Questura, che fornirà informazioni sugli strumenti di tutela previsti dalle normative vigenti e distribuirà gli opuscoli informativi predisposti per la circostanza dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Ma tantissime altre iniziative sono in programma in tutto il territorio - da Terracina, a Cisterna, Sezze, Priverno, Formia e Minturno, solo per citarne alcune -, per una grande giornata di mobilitazione che interessa l’intera provincia pontina.