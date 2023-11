Violenza contro le donne, i messaggi degli studenti esposti al palazzo comunale

“Se mai abbasserò la testa sarà solo per ammirare le mie scarpe”: così recita uno dei messaggi che si trovano all’ingresso del palazzo comunale di Terracina da oggi, 25 novembre, nell'ambito di una iniziativa pensata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una vera e propria installazione fatta di scarpe rosse e di biglietti realizzati dagli studenti delle scuole della città su iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali e dell’Amministrazione tutta. Un progetto che ha coinvolto le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Milani, della Manzi e della Giovanni Paolo II a cui è stato chiesto di esprimere un pensiero e di lanciare un messaggio in occasione di questa giornata. “Sempre più spesso vengono alla luce storie drammatiche di donne picchiate, maltrattate, violentate. Uccise. Storie di terrore tenute spesso nascoste per mesi e per anni per paura, per pudore e per vergogna. Per combattere queste violenze - ha dichiarato l’assessora ai Servizi Sociali Sara Norcia - è necessario partire dall’educazione, ed è per questo che abbiamo pensato di coinvolgere le scuole. Perché questo deve essere un punto di partenza su cui tutti dobbiamo continuare a lavorare”.

“Non possiamo e non dobbiamo restare in silenzio davanti a questa sequenza impressionante di violenze - ha poi aggiunto il sindaco di Terracina Francesco Giannetti -. È nostro dovere da cittadini prima ancora che da Amministratori essere vicini alle donne che vivono queste tragedie, e questa battaglia culturale deve partire anche dalle scuole”.