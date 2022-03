Latina ricorda le vittime delle mafie: in centinaia in piazza, poi la manifestazione al parco Falcone Borsellino

E’ stata riempita da centinaia di persone, soprattutto giovani e studenti, questa mattina piazza del Popolo dove è stato dato il via agli appuntamenti che si svolgeranno oggi, 21 marzo, a Latina per la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie. Quattro gli eventi in programma due promossi dall’Amministrazione e due patrocinati dal Comune e organizzati dall’associazione “Primavera di Legalità” con il Forum dei Giovani.

Dopo il raduno in piazza del Popolo la lunga carovana di persone si è spostata verso il parco Falcone Borsellino attraversando a piedi le strade del centro città. Qui, nel giardino intitolato a due magistrati simbolo della lotta alla mafia, è stata data lettura dei nomi dei quasi mille innocenti vittime delle mafie, iniziativa in programma anche in diverse altre piazze del Paese nel corso della giornata.

E questo è stato solo il primo degli appuntamenti che riempiranno la giornata di oggi nel capoluogo pontino. Alle15.00, nell’ambito di una delle due iniziative che sono state organizzate dal Comune, ci sarà l’inaugurazione dell’area verde di Via Goya, un bene confiscato alla mafia che verrà restituito alla collettività alla presenza anche del presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio Gianpiero Cioffred. Ci saranno poi il sindaco Damiano Coletta, il Prefetto Maurizio Falco, l’assessore al Verde Pubblico e al Patrimonio Dario Bellini, la consigliera provinciale Valeria Campagna su delega del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e il dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore “San Benedetto” Aldo Di Trocchio.

A seguire mezz’ora dopo l’altro evento a cura di “Primavera di Legalità” e Forum dei Giovani: cinque tavoli tematici su sport tra illegalità e opportunità, sistema carcerario e riabilitazione della pena, le condizioni di lavoro tra sfruttamento, sicurezza e diritti, mafie nel mondo e beni confiscati. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza nel dibattito e nella riflessione circa i vari aspetti in cui la legalità si declina nella vita di tutti i giorni. Gli esiti della discussione saranno presentati e condivisi nel corso del secondo appuntamento organizzato dal Comune, un momento pubblico che si svolgerà alle 18.30 presso la sala San Cesareo della Curia Vescovile.