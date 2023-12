Giornata mondiale di lotta all'Aids: infezioni in aumento, molte diagnosi tardive

La Asl di Latina, con il Comune, l'Università Sapienza e l'associazione Sei come Sei Arcigay, anche quest'anno aderisce attivamente alle iniziative nazionali e internazionali di prevenzione legate al primo dicembre 2023, Giornata mondiale di lotta all’Aids. Dal 2021 Latina è entrata a far parte della rete internazionale delle Fast Trackcities, unica città del Lazio, e ha aperto un Check point, luogo accogliente ed extra-ospedaliero, dedicato alla diagnosi precoce e alla prevenzione di Hiv e malattie sessualmente trasmesse, dove volontari e medici infettivologi lavorano insieme.

Nonostante infatti i progressi nella cura e nell'attività di prevenzione, l'infezione continua a diffondersi. Quest'anno dunque la campagna di sensibilizzazione si intitola "Illuminiamo la notte". Nell'ambito delle iniziative, l'ospedale Goretti ha offerto a tutte le persone presenti nel nosocomio, per visite o per ricovero, un test Hiv- Hcv, mentre nel pomeriggio di ieri, presso il Mug - Museo Giannini, sono stati presentati i dati e l'attività del reparto Malattie infettive, alla presenza degli esperti e con proiezioni di video raccolti sul tema. Dalle 22 poi un Chck point mobile è stato presente nelle vie dei pub del capoluogo per effettuare test rapidi.

Quanto ai dati relativi alla provincia pontina, si registra nel 2023 un incremento di nuove diagnosi: 28 infezioni registrate rispetto alle otto dell'anno precedente, con un aumento delle persone che si presentano in stato già avanzato di malattia. "Molti soggetti scoprono di avere l’infezione perché ha già sintomi correlati all’immunodepressione - spiega la dottoressa Miriam Lichtner, che dirige il reparto Malattie infettive del Goretti - Sono persone che per la maggioranza non si ritengono a rischio e che hanno contratto l’infezione molti anni prima, sopratutto per via eterosessuale. Per molte di loro è stato necessario il ricovero e quest'anno purtroppo abbiamo avuto anche il decesso di una giovane donna straniera". Inoltre, se l'azione di prevenzione, come la PreP, profilassi farmacologica pre-espositiva in soggetti ad alto rischio, sembra dare i suoi frutti facendo registrare come conseguenza una riduzione delle infezioni trai maschi omosessuali, le diagnosi maggiori ad oggi si evidenziano nella popolazione eterosessuale e fra persone che non si considerano a rischio, arrivando così alla diagnosi troppo tardi.

Altro dato importante, sottolineato dalla dottoressa Lichtner, è l'aumento della quota femminile, con due diagnosi effettuate nel 2023 in donne in stato di gravidanza, prontamente trattate in ospedale con terapia antivirale in grado di azzerare, se iniziata precocemente, il rischio di trasmissione.