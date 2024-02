Fondi in arrivo per supportare i Comuni che ospitano le sedi degli uffici del giudice di pace. La Giunta regionale del Lazio, ha approvato la delibera che stabilisce e disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo annuale previsto dalla legge regionale rivolto ai Comuni, singoli o associati, che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace tra i quali ci sono anche tre Comuni della provincia di Latina.

Lo stanziamento complessivo è di 400mila euro. Possono presentare istanza di concessione di contributi gli enti locali che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace tra i quali Gaeta, Fondi e Terracina. Il contributo è quantificato in relazione alla spesa complessiva, di natura corrente, sostenuta da ciascun Comune nell’annualità precedente a quella di presentazione dell’istanza, per il funzionamento degli uffici del giudice di pace e per l’erogazione del servizio di giustizia nell’ambito del circondario di riferimento. La drammatica situazione in cui versano tali uffici peraltro è stata al centro dell'incontro pubblico promosso dall'Ordine degli avvocati l'8 febbraio scorso presso il circolo cittadino di Latina.

Sono computabili, ai fini del calcolo della spesa complessiva ammissibile a contributo, la spesa per il personale amministrativo formalmente assegnato all’ufficio del giudice di pace, le spese per il funzionamento degli uffici, le spese per le utenze relative alle sedi dell’ufficio del giudice di pace, servizi di pulizia, le spese per la manutenzione ordinaria della sede degli uffici del giudice di pace, le spese per la locazione della sede degli uffici del giudice di pace.

"La legge 15 del 2023, a prima firma del consigliere regionale pontino Cosmo Mitrano - sottolinea l'assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale e agli Enti Locali Luisa Regimenti - rappresenta un sostegno concreto ai Comuni per la promozione della giustizia di prossimità. Con la delibera sblocchiamo risorse preziose per avvicinare l’amministrazione della giustizia ai cittadini".