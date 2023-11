Distributore automatico di sigarette distrutto e dato alle fiamme

Danneggiato e dato alle fiamme nella notte un distributore automatico di sigarette. E' accaduto in località Giulianello, nel comune di Cori. L'allarme dato dai cittadini ha portato sul posto i carabinieri della stazione locale e i militari dell'aliquota radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. Insieme al personale dell'Arma è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco in arrivo da Latina.

Il distributore automatico era stato incendiato e l'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni al self service e a impedire che le fiamme potessero estendersi. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per verificare le cause e risalire al responsabile.