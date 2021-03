Maltempo a Latina: improvvisa grandinata, imbiancate diverse zone della provincia

I grossi chicchi sono caduti a Latina, soprattutto nella zona di Borgo Faiti, ma anche a Sabaudia non risparmiando parte dei territori di Pontinia, Sezze e Sermoneta

Una forte ed improvvisa grandinata si è abbattuta nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 marzo, sulla provincia di Latina. Strade, campi e auto in pochissimo tempo sono stati ricoperti da un manto bianco.

I grossi chicchi di grandine sono caduti soprattutto nelle zone dei borghi di Latina, come Borgo Faiti, e Sabaudia (come si può vedere nelle foto pubblicate), non risparmiando neanche parte dei territori di Pontinia, Sezze e Sermoneta.

Solo nella giornata di ieri tutta la provincia pontina è stata colpita da una forte ondata di maltempo che ha provocato diversi disagi soprattutto per gli allagamenti. Circa 100 le richieste di intervento che sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco.