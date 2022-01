Nel bar senza il Green Pass: i carabinieri multano dipendente e cliente

Continuano i controlli dei carabinieri per il rispetto delle regole del Governo disposte nelle ultime settimane per il contenimento della diffusione del coronavirus. In particolare le misure sono rivolte al corretto uso della mascherina, obbligatoria anche nei luoghi all’aperto, e all’estensione del Super Green Pass - che lo ricordiamo viene rilasciato ai guariti e ai vaccinati - obbligatorio per accedere ad una serie di servizi e attività (qui tutte le informazioni).

Sul litorale laziale è incessante l’attività dei militari dell’Arma per la verifica del corretto rispetto delle norme. Nelle scorse ore nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno identificato 39 persone ed eseguito verifiche presso 11 esercizi commerciali.

Durate l’attività sono stati sanzionati il dipendente e il cliente di un bar: il primo per mancato controllo della certificazione verde all'accesso del locale e il secondo per mancato possesso del Green Pass.