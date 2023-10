Cambio alla guida della Guardia costiera di Ventotene: arriva il comandante Marco Fusco

Cambio al vertice della Guardia costiera di Ventotene. Dopo oltre cinque intensi anni caratterizzati da importanti attività operative ed amministrative, il 1° Lgt Np Renato Carbone ha ceduto il comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene destinato, da lunedì 23 ottobre, alla prestigiosa sede della Capitaneria di Porto di Salerno.

“E’ stato un periodo di intensa attività sul piano professionale ma anche sul piano umano e personale anche perché la realtà insulare presenta aspetti e situazioni assai peculiari rispetto alle realtà marittime costiere - ha detto Carbone prima di lasciare l’isola -. Nel corso di questi anni oltre a tutte le attività tipiche dell’alveo istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto, particolare attenzione è stata rivolta alla salvaguardia e tutela dell’ecosistema marino dal momento che le due isole di Ventotene e Santo Stefano ricadono nell’ambito dell’omonima Area Marina Protetta con tre differenti regimi di tutela (A di Riserva Integrale, B Generale e C Parziale). Anni particolarmente intensi anche per le problematiche correlate all’emergenza pandemica, durante i quali l’Ufficio non ha fatto venire mai meno il proprio supporto anche in coordinamento con le altre Autorità e Forze di Polizia”.

Il nuovo titolare dell’Ufficio è il 1° Lgt. Np Marco Fusco, di origini Laziali e proveniente dal Comando della città delle “Dune”, Sabaudia: 20 chilometri di spiaggia con una destinazione balneare di pregio in cui il sottufficiale delle Guardia Costiera ha svolto, negli ultimi 5 anni, un’intensa attività di contrasto ad attività illecite in modo particolare nell’ambito demaniale marittimo, ambientale e sul controllo della filiera di pesca. In precedenza ha ricoperto incarichi in vari Comandi periferici - quale Capo Sezione Operativa - e di Comandante di motovedette di tipo SAR (search and Rescue) e di Polizia Marittima.

“Ho scelto ed ottenuto il Comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene per continuare la mia carriera militare in questa splendida isola - ha detto Fusco -. Ringrazio il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per la fiducia accordatami nel farmi ricoprire per la seconda volta l’incarico di Comando di ufficio Minore. La sicurezza, il benessere della collettività stanziale e turistica saranno i miei capisaldi per continuare l’eccellente lavoro svolto dal mio predecessore”.