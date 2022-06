Celebrazioni a Latina per i 248 anni della Guardia di Finanza: tutti i militari premiati

Si sono tenute nella mattinata di oggi presso il comando provinciale a Latina le celebrazioni per il 248° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.

Nel corso della breve ma sentita cerimonia, alla presenza del prefetto Maurizio Falco, del comandante regionale Lazio, il generale di divisione Virgilio Pomponi, e di tutte le autorità civili, militari e religiose della provincia, si è proceduto alla premiazione dei militari che si sono distinti per capacità professionali, costante impegno ed elevato senso del dovere messo in luce nell’espletamento di alcune delle numerose e complesse azioni di servizio portate a compimento nel corso dell’anno.

Gli encomi sono stati conferiti a:

1. Luogotenente carica speciale Leonardo L’erario, luogotenente carica speciale Giuseppe Iacobucci, maresciallo aiutante Luigi Piccolo e appuntato Alberto Buonaguro, in servizio presso il Gruppo di Formia, encomiati per un’indagine di polizia economico-finanziaria nei confronti di un’organizzazione criminale operante nel settore delle frodi dell’Iva comunitaria;

2. Luogotenente carica speciale Raffaele Lalopa, maresciallo aiutante Vincenzo Di Palma, appuntato scelto qualifica speciale Domenico Falcone e finanziere scelto Roberto Agresti, in servizio presso la Tenenza di Sabaudia, encomiati per un’indagine a contrasto dello sfruttamento della manodopera e del lavoro sommerso;

3. Maresciallo capo Enrico Ronconi, maresciallo ordinario Piero Bellarosa e appuntato scelto qualifica speciale Salvatore D’Amico in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina, encomiati per un’indagine a contrasto dei reati fallimentari e del riciclaggio;

4. Luogotenente carica speciale Domenico Pugliese, maresciallo ordinario Michele Trani, vicebrigadiere Germi Verardi e finanziere scelto Mariano Iadicicco, in servizio presso la Compagnia di Fondi, encomiati per un’indagine in materia di traffico di armi e munizioni.