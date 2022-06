Guardia di Finanza: “Un impegno a tutto campo contro la criminalità economica e organizzata”

La cerimonia per i 248 anni della fondazione della Guardia di Finanza di oggi è stata anche l’occasione per il Comando provinciale di Latina di fare un bilancio dell’attività realizzata nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022. “La Guardia di Finanza ha eseguito oltre 3.200 controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, 279 interventi ispettivi e 544 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale: un impegno ‘a tutto campo’ a tutela di famiglie e imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese” commentano dal Comando provinciale.

Lotta all’evasione e alle frodi fiscali

Nel corso del periodo compreso sono stati scoperti 74 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all'Amministrazione finanziaria (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 305 lavoratori “in nero” o irregolari, verbalizzando oltre 120 datori di lavoro. Sono state eseguite109 indagini di polizia giudiziaria per reati fiscali, che hanno portato a 140 denunce e 3 arresti. II valore dei beni proposti per il sequestro per reati in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto è di oltre 85 milioni di euro di cui circa 3 già eseguiti. Ammontano, invece, a 37 gli interventi eseguiti in materia di accise, anche a tutela del mercato dei carburanti. Sono stati sequestrati circa 70mila chili di prodotti energetici ed accertatone il consumo in frode di oltre 41,6 milioni di chili. I controlli e le indagini contro il gioco illegale ed irregolare hanno permesso di verbalizzare 32 soggetti e di denunciare 2 responsabili.

Contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica

Sono 172, invece, gli interventi complessivamente svolti a tutela dei principali flussi di spesa, dagli appalti agli incentivi alle imprese alla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale, cui si aggiungono 1.142 deleghe d’indagine concluse in collaborazione con la Magistratura ordinaria. Sono stati segnalati alla Magistratura contabile danni per oltre 10 milioni di euro, a carico di 44 soggetti, nonché proposte di sequestro per 3 milioni di euro in tema di responsabilità amministrativa. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza sono stati intercettati oltre 1,1 milioni di euro indebitamente percepiti e 542mila euro di contributi richiesti e non ancora riscossi; sono stati denunciati 175 responsabili per le ipotesi di reato previste dalla normativa di settore.

Contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria

Sul fronte della tutela del mercato dei capitali, l’impegno profuso si è concretizzato nel sequestro di beni per un valore di oltre 6 milioni di euro a seguito di 18 interventi in materia di riciclaggio e auto - riciclaggio; 81 sono le persone denunciate, 4 sono state tratte in arresto. Nel campo dei reati fallimentari, sono state formulate proposte di sequestro di beni per un valore di oltre 2 milioni di euro. Nel comparto operativo dedicato alla sicurezza della circolazione dell’euro sono stati denunciati 111 soggetti, con l’esecuzione di sequestri di valute, titoli, certificati e valori bollati contraffatti per un valore complessivo di oltre 25 mila euro. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 279 soggetti, mentre i provvedimenti di sequestro e confisca eseguiti hanno raggiunto, complessivamente, un valore di circa 18 milioni di euro. Sono stati eseguiti 2.428 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai prefetti riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. Particolare attività è stata rivolta anche al contrasto della contraffazione di marchi registrati, dell’usurpazione di indicazioni d’origine e qualità delle merci, delle false attestazioni concernenti la corrispondenza dei prodotti agli standard di sicurezza previsti e delle violazioni alla normativa sul diritto d’autore. Sono stati sequestrati oltre 225 mila prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri nonché ingenti quantitativi di prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere.

La crisi sanitaria connessa al Covid-19 ha visto la Guardia di Finanza fortemente impegnata, inoltre, nelle attività a tutela dei consumatori, principalmente volte a contrastare le fattispecie fraudolenti riferite, da un lato, all’illecita commercializzazione di beni utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e, dall’altro, a condotte ingannevoli e truffaldine. In tale contesto, sono stati denunciati 10 responsabili per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatate sanzioni amministrative in 134 casi e sottoposti a sequestro oltre 9 mila mascherine e dispositivi di protezione.