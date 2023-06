Il Noe dei carabinieri nell’immobile confiscato alla criminalità: “Vittoria delle istituzioni”

“Ogni volta che un immobile confiscato alla criminalità organizzata diventa un presidio delle forze dell'ordine è una vittoria per le istituzioni, che trasmettono con la forza dei fatti concreti un messaggio di fiducia alla gente perbene”: queste le parole della sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, delegato all’Agenzia dei beni confiscati, che lo scorso venerdì 23 giugno ha partecipato a Latina all’inaugurazione della sede del Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri in pieno centro a Latina insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al direttore dell’Agenzia, il prefetto Bruno Corda.

E’ stato lo stesso titolare del Viminale, insieme alla sindaca Matilde Celentano, a tagliare il nastro e a scoprire la targa all’interno dell’androne della palazzina in cui sono stati ricavati gli uffici del Noe nell’immobile che prima era appartenuto alla criminalità organizzata e che ora è tornato allo Stato.

“I simboli del potere criminale non sono intoccabili, ma crollano uno dopo l’altro per diventare patrimonio dei cittadini, luoghi in cui si costruiscono la legalità e la sicurezza della comunità” ha detto ancora Ferro in una dichiarazione riportata dall’AdnKronos.

“Il rafforzamento dell’attività finalizzata al riutilizzo a fini sociali e istituzionali dei beni confiscati rappresenta una priorità del governo guidato da Giorgia Meloni, nell’ambito della più ampia strategia di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata”, ha sottolineato ancora Ferro che sempre nella stessa giornata ha visitato anche gli alloggi destinati ai poliziotti e alle poliziotte realizzati in quella che prima era una villa appartenuta alla famiglia Ciarelli in via Gran Sasso d’Italia, tra i quartieri Gionchetto e Campo Boario, e che ora è stata assegnata alla Questura di Latina.