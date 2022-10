Vandali in azione

/ Via Carlo Cattaneo

Imbrattata la sede di Lbc in centro: “Brutto episodio di maleducazione e di inciviltà”

Scritte con una bomboletta spray nera sono state fatte sui muri e i vetri della delle in via Cattaneo a Latina: “Condanniamo duramente questi episodi che avvengono in tutta la città sporcandola e rendendola più brutta"