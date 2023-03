Incendi nella notte: bruciate tre auto vicino all'ospedale Goretti

Tre auto sono andate a fuoco nella notte nel capoluogo pontino. Le tre vetture si trovavano parcheggiate nella zona dell'ospedale Santa Maria Goretti. Si tratta di una 500 L, di una Smart e una Yaris, posizionate però in tre punti diversi e precisamente in via Michelangelo, via Cellini e via Scaravelli.

I residenti hanno allertato i vigili del fuoco e le squadre del comando di Latina hanno domato i roghi evitando così che le fiamme potessero raggiungere altre vetture parcheggiate accanto. L'origine dell'incidendio è chiaramente di natura dolosa ma la localizzazione delle auto, in punti distanti, fa ipotizzare un gesto vandalico.

Sul posto anche gli agenti di polizia e gli esperti della scientifica che questa mattiina hanno analizzato il luogo.