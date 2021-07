Incendi boschivi, in provincia più squadre dei vigili del fuoco in campo per l’estate

La provincia di Latina vuole farsi trovare pronta a contrastare l’ormai tristemente famoso fenomeno degli incendi boschivi, tra i pericoli più grandi pericoli che anche il territorio pontino si trova ad affrontare nel corso della stagione estiva.

Dal 1° luglio, e durerà fino al 15 settembre, è formalmente attiva la “Convenzione AIB 2021” che prevede il concorso della componente vigilfuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi mediante ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri e aerei.

L’accordo stipulato tra la Direzione Regionale Vigili del Fuoco per il Lazio e l’Agenzia Regionale di protezione civile del Lazio ha confermato per quest'estate, di massima, l’impianto dello scorso anno che prevede comunque un incremento di forze e mezzi in campo per contrastare il fenomeno.

Sono state confermate le sedi AIB - Antincendio Boschivo - di Sabaudia, Sezze, Latina e Fondi. Per quanto riguarda la sede dell’isola di Ponza sarà operativa dal 15 luglio al 31 agosto.