Incendi ai chioschi a Latina, flash mob delle forze progressiste: “Un segnale contro le intimidazioni”

Un flash mob contro ogni illegalità e atto intimidatorio: ad organizzarlo in maniera unitaria sono tutti i partiti della coalizione progressista dopo i due incendi che in appena 48 ore hanno distrutto altrettanti chioschi sul lungomare di Latina.

L’iniziativa è in programma per le 17 di oggi, mercoledì 17 maggio, al lido, proprio davanti al primo chiosco dato alle fiamme nella serata di lunedì 15 maggio mentre era in corso lo scrutinio per le elezioni amministrative con cui i cittadini hanno scelto il nuovo sindaco. Un episodio analogo c'era stato già nella serata di sabato 13 maggio, proprio alla vigilia del voto per le comunali, quando un rogo ha distrutto il quinto chiosco.

L’iniziativa del fronte progressista che invita tutta la cittadinanza a partecipare, vuole essere quindi “un segnale della città contro ogni forma di intimidazione”.