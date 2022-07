Due incendi a Formia: bruciano quasi 100 ettari di vegetazione, le fiamme minacciano le case

Giornata difficile sul fronte incendi quella di ieri, mercoledì 6 luglio, a Formia; due i roghi che hanno interessato diverse zone della città mettendo in allerta i residenti.

Un incendio di vegetazione è divampato in località Monte di Mola con il fuoco che ha divorato circa 70 ettari di macchia mediterranea nonostante il massiccio impiego di uomini e mezzi, sia terra che aerei, per domare le fiamme che sono arrivate a minacciare anche le abitazioni. Durante le operazioni di spegnimento è stato necessario anche l’intervento di un elicottero Erickson della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e due elicotteri della Regione Lazio coordinati da un Dos dei vigili del fuoco. A terra la squadra di antincendio boschivo di Fondi e volontari di Protezione Civile.

Nel tardo pomeriggio le fiamme hanno interessato invece la zona di Castellonorato. Qui un incendio di vegetazione che ha coinvolto poco meno di 10 ettari di terreno. Sul posto la squadre hanno operato le squadre di Gaeta e Castelforte, insieme ai volontari della Protezione Civile; anche in questo caso è stato necessario l’intervento di un elicottero della Regione Lazio coordinato da un Dos dei vigili del fuoco. Anche in questo caso le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni mettendo in allerta i residenti.

Fortunatamente in entrambi i casi non sino registrati feriti o persone coinvolte.