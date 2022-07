Incendi senza tregua, altra giornata infernale in provincia: 26 roghi in 15 città

Un’altra giornata infernale quella di ieri, mercoledì 6 luglio, con ben 26 incendi che sono divampati da nord a sud della provincia pontina. Un’altra giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco pontini e per i volontari della Protezione Civile che hanno dovuto operare su più fronte per domare i vari roghi e per arginare un fenomeno, quello degli incendi estivi, che sta tenendo in allerta l’intero territorio provinciale soprattutto in questi giorni "bollenti" con le temperature stanno toccando punte anche superiori alle medie stagionali.

Come detto nella sola giornata di ieri sono stati 26 gli incendi, di sterpaglie, bosco e culture; sono 15 le città colpite in maniera più seria: Pontinia, Maenza, Priverno, Sezze, Sermoneta, Formia, Sabaudia, Terracina, Latina, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Fondi, Aprilia, Cisterna e Sonnino. In particolare a Formia due incendi, in località Monte di Mola e Castellonorato, hanno tenuto in apprensione fino alla serata.

Nello specifico, secondo un report diffuso dai vigili del fuoco al termine della giornata di lavoro, 19 sono stati gli incendi di vegetazione su cui hanno dovuto lavorare le varie squadre ordinarie di Aprilia, Latina, Terracina, Gaeta e Castelforte, oltre i soliti interventi di Soccorso Tecnico Urgente. Due i roghi che invece hanno visto impegnate le squadre antincendi boschivi di Fondi e cinque quelli domati dalle squadre antincendi boschivi di Sezze.