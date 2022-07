Altra giornata di roghi: 11 comuni coinvolti. Nella notte tempesta di pioggia e vento

Ancora una giornata con decine di incendi quella di ieri, giovedì 7 luglio. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in 29 roghi di sterpaglie e bosco in diversi comuni della provincia di Latina, in particolare a Maenza, Formia, Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo, Fondi, Castelforte, Minturno, Pontinia, Sabaudia e anche nel capoluogo. A Latina in particolare le fiamme hanno interessato la zona di Valmontorio, interessando anche una zona a ridosso di alcune abitazioni e mettendo in allarme i residenti. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile del gruppo Passo Genovese.

Sono stati complessivamente 17 gli interventi espletati dalle squadre ordinarie dei vigili di Aprilia, Latina, Terracina, Gaeta e Castelforte, 7 quelli conclusi invece dalla squadra aib di Fondi e ancora 5 dalla squadra aib di Sezze.

Un'altra emergenza si è poi scatenata nel corso della notte, con una violenta tempesta di vento e pioggia che si è abbattuta sulla provincia pontina e che ha attraversato il comune capoluogo intorno alle 2.20. Anche in questo caso da diverse zone del territorio sono arrivate segnalazioni per alberi caduti lungo le strade e rami pericolanti.