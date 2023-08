Il Sud pontino divorato dal fuoco: domenica di incendi da Terracina a Casfelforte

Giornata impegnativa quella di domenica 27 agosto sul fronte degli incendi in molte zone della provincia pontina e in particolare nel sud. I roghi, più o meno vasti, hanno interessato i comuni di Terracina, Monte San Biagio, Lenola, Itri, Sperlonga, Gaeta, Formia, Santi Cosma e Damiano e Castelforte.

Situazione particolarmente complessa a Terracina, zona Casaletti, dove il rogo si è protratto per tutta la notte minacciando anche diverse abitazioni. Sempre a Terracina, Campo Soriano, nella tarda mattinata di ieri un dos dei vigili del fuoco ha dovuto fronteggiare un vasto incendio di vegetazione con due canadair e diverse squadre di volontari di protezione civile. Lungo la panoramica Itri- Sperlonga le fiamme, divampate nel tardo pomeriggio di ieri in diversi punti, hanno impegnato la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Gaeta per tutta la notte e anche in questo caso il fuoco ha minacciato le zone abitate. Alle prime luci dell'alba è stato necessario anche l'intervento di un dos per attivare un mezzo aereo. In questo caso l'intervento era in corso ancora questa mattina, lunedì 28 agosto.

Ancora nel comune di Itri, zona Valle Fredda, una squadra dei vigili del fuoco Aib e un dos, supportati da due canadair e dai volontari della protezione civile, hanno domato in serata un incendio boschivo e di interfaccia. A Lenola invece, tra via Carduso e la Sr 637 per Vallecorsa, è stata interessata dalle fiamme una vasta pineta che ha richiesto l'intervento sul posto di un dos dei vigili del fuoco, della squadra territoriale di Terracina, dei volontari della protezione civile e di un elicottero regionale.

Un rogo ha minacciato le abitazioni anche nel comune di Gaeta, via Sant'Agostino, ed è stato spento dalla squadra di Castelforte e successivamente da una squadra Aib di Fondi. Infine, tra i comuni di Santi Cosma e Damiano e Castelforte, un incendio boschivo ha reso necessario l'intervento di due canadair e due elicotteri, di un dos dei vigili del fuoco e della protezione civile.