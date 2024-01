Paura in casa: fiammata dalla bombola della stufa a gas, poi scoppia l’incendio

Momenti di paura sono stati vissuti per un incendio in un’abitazione ad Anzio. Qui, in via Belgio, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, mentre le indagini per chiarire le cause sono state affidate ai carabinieri.

Dalle prime informazioni a disposizione, l’incendio è scaturito da una fiammata partita da una bombola di una stufa a gas da interno. Scattato l’allarme hanno raggiunto l'abitazione i vigili del fuoco che, terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, hanno dichiarato inagibile lo stabile per 48 ore visto che è rimasta danneggiata solo la stanza dove si trovava la stufa.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e nessuna intossicata.