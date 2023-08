Divampa l’incendio in un’abitazione, le fiamme distruggono una stanza e il tetto in legno

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 11 agosto, a Terracina per le fiamme divampate all’interno di un’abitazione. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio scongiurando conseguenze peggiori.

Tutto è avvenuto in località San Silviano dove introno alle 14 si è recata la squadra 3A del locale distaccamento dopo l’allarme lanciato al Nue 112. Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno appurato che il rogo era in corso all’interno di una casa bifamiliare. Le fiamme nel frattempo avevano distrutto una stanza e il sovrastante tetto in legno, ma le immediate operazioni di spegnimento hanno permesso di contenere l’incendio evitando che si propagasse anche negli altri vani.

Una volta spento il rogo, gli stessi pompieri con gli agenti della polizia hanno effettuato un accurato controllo dei luoghi, acquisendo anche informazioni dai proprietari, per risalire alle cause che, stando a quanto appreso, potrebbero essere di natura accidentale.

Fortunatamente non si registrano feriti.