Momenti di paura nella serata di ieri, mercoledì 15 novembre, a Nettuno per un incendio divampato all’interno di una abitazione. L’allarme è scattato qualche minuto dopo le 23.30 e sul posto, in via XXV luglio, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato con la squadra 23/A partita dal distaccamento di Anzio supportata anche da un'autobotte e un’autoscala.

Il rogo ha interessato un appartamento che si trova al quarto piano di un palazzo; dalle prime informazioni a disposizione le fiamme sono divampate all’interno della cucina coinvolgendo poi parzialmente l’intera unità abitativa.

Durante le operazioni è stata soccorsa anche una donna di 60 anni poi affidata alle cure del personale sanitario del 118; si trova fortunatamente in discrete condizioni

Il luogo dell’incendio è stato raggiunto anche dalla polizia; sono ora in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.